Calciomercato Milan: Ibrahimovic pronto a tornare, per restare

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Milan: Ibra pronto al ritorno in Italia

Ultime Milan, Ibrahimovic tornerà presto in Italia. La punta svedese, dopo esser partita per il suo paese, ora è pronta a tornare in Italia.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i giocatori del Milan finora si erano allenati in queste settimane con programmi individuali, realizzati già nei primi giorni dell’esplosione della pandemia. Il Milan è stato la prima società a chiudere i cancelli, Pioli aveva lasciato tutti liberi senza controllarli eccessivamente.

Dopo l’allungamento del blocco lo staff ha cominciato a distribuire programmi più dettagliati, anche dal punto di vista alimentare. La priorità del club, come ha ribadito di recente l’a.d. Gazidis, è la salute di tutti.

Zlatan Ibrahimovic, che per tornare a toccare il pallone ieri è andato ad allenarsi con l’Hammarby, scalpita e vuole tornare a Milano per conquistarsi la conferma sul campo.

Ieri Stefano Pioli e il suo staff hanno parlato in video conferenza con Maldini e Massara. Fra aspetti motivazionali e fisici,il gruppo si è ricostituito anche fisicamente, parlandosi a distanza e informandosi sulle prossime misure che saranno adottate.

Ultime Milan, gruppo compatto

Pioli finora aveva lasciato tutto sul piano individuale, fidandosi molto della professionalità dei suoi, ma ritrovarsi è stato costruttivo per tutti. La presenza di Paolo Maldini, guarito dal virus, è stata fondamentale dal punto di vista motivazionale. I giocatori hanno avuto modo di capire tanti aspetti e come si vive in Italia.