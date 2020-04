Calciomercato Lazio: Milinkovic e Marusic, pronto l’assalto del PSG

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Lazio: Milinkovic e Marusic verso il PSG?

Calcio Mercato Lazio Milinkovic Marusic | Il mercato di Serie A sta entrando nel vivo, e seppur da casa, i direttori sportivi continuano il proprio lavoro di sondaggio. Ad essere scatenato è Leonardo, ds del PSG, che in queste ultime settimane sta pensando a qualche acquisto in Serie A. Sul taccuino del brasiliano ci sono tanti giocatori interessanti, e due di questi militano nella Lazio. Il primo è Milinkovic-Savic, elemento che già in passato era stato accostato ai parigini, e che adesso pare sia tornato di moda da quelle parti.

Il serbo è uno degli obiettivi principali, e stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, pare sia previsto un vero e proprio assalto da qui a breve. Altro giocatore nel mirino del PSG è Marusic, esterno che sta disputando delle ottime stagioni in biancoceleste. Il suo arrivo andrebbe a compensare la quasi certa partenza di Meunier.

News Lazio: fissato il prezzo per Milinkovic

La Lazio non vorrebbe cedere i propri gioielli, ma le pretendenti continuano ad avanzare sondaggi e proposte. Ecco perchè Lotito dovrà farsi valere, e possibilmente monetizzare il più possibile da qualche eventuale cessione. Milinkovic è uno dei fiori all’occhiello della rosa, e il suo prezzo è ormai stato fissato: non meno di 100 milioni di euro.