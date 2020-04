Calciomercato Juventus: Paratici mette le ali

Calciomercato Juventus: Paratici lavora per due grandi colpi

Ultime Juve, Paratici a lavoro per due colpi sulle corsie, sarà una Juventus da 4-3-3 il prossimo anno? Come riportato da Tuttosport, non solo Kulusevski, la Juventus pensa ad altri due esterni.

A gennaio la Juventus ha bruciato tutti Dejan Kulusevski. In estate il Parma l’ha ottenuto in prestito dall’Atalanta e ha gradualmente avuto modo di rendersi conto del suo valore con 26 presenze pressoché tutte di altisismo livello, e impreziosite da 5 gol, nonostante fosse reduce dalle appena tre presenze con la Dea. Ai nerazzurri subito 35 milioni di euro (più bonus). Paratici aveva valutato anche l’ipotesi di aggregare subito il giocatore al gruppo ma Sarri ha scelto di aspettare.

Intanto la Juve lavora su altri esterni e guarda ad i migliori d’Europa. Jadon Sancho è il più ambito di tutti. Il Borussia vorrebbe provare a trattenerlo ancora uno o due anni ma lo United e il Real Madrid premono.

Juventus: si cambia in corsia

Se andasse via sarebbe difficile per i bianconeri prendere Ferran Torres. Lo spagnolo (20 anni, in scadenza con il Valencia nel 2021) è tra i papabili eredi di Sancho in giallonero, ma la Juve ha una carta, potrebbe sfruttare le contropartite Daniele Rugani e Mattia De Sciglio sono soluzioni verosimili. Stesso discorso per due esterni italiani seguitissimi dai bianconeri: Federico Chiesa già oggetto di contatti in estate e Riccardo Orsolini è già prelazionato. Occhio al futuro di Douglas Costa e di Federico Bernardeschi perchè le loro conferme non sono scontate.