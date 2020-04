Notizie Inter, Lukaku: “Con Adriano che attacco…”

Ultime Inter | Romelu Lukaku e Adriano, rispettivamente attaccante ed ex attaccante dell’Inter, hanno parlato insieme nel corso di un’intervista concessa su Intagram a tmw:

Le parole di Lukaku e Adriano

Lukaku: “Per me è un onore parlare con Adriano, è stato un idolo da bambino, uno che ha fatto grandi cose con l’Inter e con il Brasile”

Adriano: “Grazie, anche tu sei un grande giocatore. Hai preso il mio posto (ride, ndr). Sono felice per il tuo arrivi a Milano, ti auguro il meglio a Milano che è una città straordinaria. I tifosi dell’Inter sono grandi, ci vedrmo presto”

Lukaku: “Volentieri! Ricordi quando sei arrivato all’Inter?”

Adriano: “Sì ed ero nervoso, non conoscevo l’ambiente. Era un sogno che si avverava. Prima di giocare guardavo loro e poi il pallone”

Lukaku: “Vero, io prima guardai la mia famiglia in tribuna, poi i tifosi in curva, solo alla fine la gara che era già cominciata. Da piccolo guadavo sempre te e Ronaldo. Da piccolo non avevamo la tv in famiglia. Andavo da mio zio o ti guardavo su youtube”

Adriano: “Grazie, sono cose che ti fortificano. Siamo diventati uomini, oggi puoi dare un mano anche a casa. Ci immagini insieme?

Lukaku: “Faremmo 70 gol in stagione (ridono, ndr). Voglio seguire le tue orme qui all’Inter”.