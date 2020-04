Notizie Fiorentina, Commisso: “Non si può andar avanti con stadi di 50 anni fa”

Ultime Fiorentina | Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a RegginaTV:

“E’ un momento straordinario, mai in vita mia ho visto una cosa così. Noi abbiamo un’azienda grande qui negli USA, ci sono tanti dipendenti. Spero che finisca presto, credo debbano essere mandati più soldi nelle zone che sono state colpite. Marcello Lippi? E’ uno dei miei eroi. Nel giorno del Mondiale vinto ero a Firenze, a Villa San Michele per vedere la partita con i miei amici”.