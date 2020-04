John Arne Riise, brutto incidente stradale assieme alla figlia

John Arne Riise e sua figlia Ariana sono stati ricoverati in ospedale dopo essere stati coinvolti in un incidente d’auto in Norvegia martedì notte.

Incidente d’auto per John Arne Riise e la figlia

L’ex difensore di Liverpool e Roma stava guidando con al suo fianco la figlia diciannovenne da Alesund a Tonsberg verso le 2 del mattino quando qualcosa ha fatto sì che l’auto uscisse dalla strada e si schiantasse contro il guard-rail. L’ex terzino e sua figlia erano coscienti quando sono stati portati in ospedale e non vi è alcun sospetto che ci possano essere stati dei danni gravi.

Erland Bakke, agente di Riise, ha detto al giornale norvegese Dagbladet: “La stava portando a casa ad Alesund, quando poco prima del loro arrivo, qualcosa sulla strada ha fatto girare John Arne Riise rapidamente a sinistra ed è andato a finire contro le protezioni. Entrambi sono in buone condizioni, rimarranno in ospedale fino a stamattina.”

La polizia locale ha fatto una breve dichiarazione sull’incidente, con il portavoce Sindre Molnes che ha detto: “Abbiamo qualche idea di ciò che è successo, ma dobbiamo prima sentire le persone coinvolte“.

Chi è John Arne Riise

Il trentanovenne è diventato un opinionista da quando è andato in pensione e ha quattro figli; Ariana, Emma, ​​Patrick e Colin. Ariana è la più grande dei figli di Riise e il norvegese è recentemente diventato padre di nuovo lo scorso settembre, quando è nato Colin. In Italia ha vestito la maglia della Roma per 3 anni, dal 2008 al 2011. Probabilmente è rimasto nel cuore dei tifosi giallorossi per quel gol alla Juventus in una vittoria a Torino nei minuti finali.