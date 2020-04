Coronavirus, bollettino Protezione Civile giovedì 9 aprile

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Coronavirus, il bollettino odierno della Protezione Civile

Coronavirus, Bollettino Protezione Civile di giovedì 9 aprile | E’ arrivato anche oggi il consueto appuntamento in conferenza stampa della Protezione Civile, dipartimento che ci aggiorna costantemente sulla situazione vissuta in Italia. Quelle che seguono, sono le parole che arrivano in merito all’epidemia che si sta vivendo nel nostro Paese, attraverso le dichiarazioni del capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

(in aggiornamento)