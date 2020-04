Calciomercato Napoli, Immobile è l’obiettivo numero uno: c’è lo zampino di ADL

Calciomercato Napoli, Immobile è un pallino di Aurelio De Laurentiis: il patron è pronto a far follie per un’altro “Ciro”

Calciomercato Napoli – Immobile | Disegna il Napoli del domani Aurelio De Laurentiis, coordinato dalla regia di Cristiano Giuntoli e Gennaro Gattuso. Colloqui costanti tra le parti, per capire dove ripartire, quando si potrà. E allora il nome numero uno, quello più sognato, porta a Ciro Immobile. L’attaccante di Torre Annunziata potrebbe far rientro in Campania, ma toccherà convincere la dirigenza della Lazio, che lo ha messo al centro del progetto. Il sogno di vestire la maglia azzurra, è proprio ciò su cui farà leva la società di Aurelio De Laurentiis, che potrebbe ricostruire un attacco stellare, che era molto acerbo quando lo stesso Immobile, formava un duo incredibile in Serie B col Pescara di Zeman, assieme a Lorenzo Insigne. I due, molto amici, potrebbero riabbracciarsi al Napoli, vivendo assieme e da calciatori molto più maturi, un sogno chiamato Scudetto.

News Napoli: ADL pronto a riformare la coppia partenopea in casa azzurra

Ne avranno sicuramente parlato in diverse occasioni Immobile e Insigne, di un futuro assieme e in un club. Lotito tira la corda verso la Lazio e sogna Insigne, Aurelio De Laurentiis fa lo stesso per il Napoli, sognando Immobile. Al centro, c’è il loro rapporto d’amicizia, motivo per il quale uno dei due potrebbe convincere l’altro ad unirsi nuovamente, dopo l’annata di Pescara. Stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sport ci sarebbe quest’idea, con il patron azzurro pronto a far follie per Immobile. Il piano B, non da escludere, porta ad Edinson Cavani, pallino di tifosi e stessa dirigenza azzurra che, a parametro zero, potrebbe rappresentare un’occasione irrinunciabile di calciomercato.