Calciomercato Milan, Emery è il nome caldo per subentrare a Pioli

Calciomercato Milan, Emery è il nome in auge per ripartire nel 2021

Calciomercato Milan – Emery | Non si fermerà al solo nome di Rangnick. Sì, perché quello del tedesco è il primo nome per il futuro del Milan, certo, ma la dirigenza rossonera non vuole farsi trovare impreparata. Possibile anche che venga assegnato il posto nella dirigenza allo stesso tedesco e, invece, per il ruolo di allenatore, ci finisca Unay Emery. E’ l’ipotesi più remota, ma la notizia è che l’ex Arsenal è il nuovo nome caldo per il club rossonero.

E’ importante che la società rossonera vada a valutare delle alternative, perché per il prossimo anno si vorrà ripartire dalla solidità del progetto. Ed è per questo che non tocca mai farsi trovare impreparati ed è ciò che sta facendo il Milan, per la prossima stagione. Si forma quindi l’ennesimo ciclo Milan, dopo l’addio di Boban, cercando di mettere a posto ogni tassello. Secondo Sky Sport, il futuro di Stefano Pioli non sarà sulla panchina del club rossonero, motivo per il quale, si prepara il colpo proprio per la panchina.

Notizie Milan, addio Pioli: Emery, Marcelino o Spalletti. Tutti i nomi se dovesse saltare Rangnick

Non è stata un’annata facile quella di Emery, che ha chiuso lo scorso anno senza titoli, perdendo in finale contro il Chelsea di Maurizio Sarri in Europa League, e quest’anno è arrivato addirittura l’esonero, dopo un periodo veramente non facile sulla panchina dei Gunners. E’ pronto a ripartire e, dopo essere stato accostato alla panchina del Napoli, ecco che potrebbe arrivare quella del Milan. Il club rossonero potrebbe affidargli il ruolo di allenatore. Un altro profilo seguito è quello di Marcelino, altro tecnico in cerca di una nuova esperienza. Piano B, C e anche D per il club rossonero, considerando anche la pista italiana che porta a Luciano Spalletti.