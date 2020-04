Calciomercato Juventus, scambio Marcelo-De Ligt | La Juventus cerca nuovi innesti per la prossima stagione. Soprattutto sulla fascia sinistra, dove il solo Alex Sandro non basta a gestire una stagione intera. Ecco che negli ultimi mesi è spuntata l’idea di arrivare a Marcelo, difensore brasiliano in scadenza di contratto nel 2021 con il Real Madrid. Un’operazione (tecnica) stile Cristiano Ronaldo: un calciatore con tanta voglia di mettersi ancora in gioco per vincere ogni cosa possibile.

Calciomercato Juventus, Marcelo nel mirino: il Real Madrid chiede De Ligt

Il Real Madrid non si opporrebbe alla cessione di Marcelo. Il brasiliano sarebbe ben felice di vestire la maglia della Juventus e ritrovare Cristiano Ronaldo, suo amico e stimolo per continuare ad alti livelli. Ma i Galacticos non stanno a guardare. Stando a quanto riporta Diario Madridista, Florentino Perez è intenzionato a chiedere Matthijs De Ligt nell’affare per cedere Marcelo. Ovviamente ci sarebbe un conguaglio economico corposo per la Juvetus.

Notizie Juve, De Ligt corteggiato da Zidane

Il Real Madrid chiede 20-30 milioni per la cessione di Marcelo: la Juventus ne chiede 100 per De Ligt. Il corrispettivo che i Blancos dovrebbero ai bianconeri, dunque, sarebbe di 70-80 milioni di euro. Che, però, non spaventano. Florentino Perez è intenzionato a puntare sul giovanissimo difensore bianconero per sostituire uno tra Sergio Ramos e Varane, quest’ultimo corteggiato dal Manchester City di Pep Guardiola. Se l’affare dovesse concretizzarsi, la Juventus dovrebbe offrire poi a Marcelo uno stipendio di 12 milioni annui.