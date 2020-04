Calciomercato Juventus, ecco la chiave per Icardi: scambio con Alex Sandro

La Juventus le sta provando tutte: offerte economiche, contropartite, nulla. Icardi fino a questo momento non è diventato un giocatore bianconero, ma grazie ad Alex Sandro, le cose potrebbero presto cambiare.

Calcio mercato Juventus, Alex Sandro per Icardi

Come quando si cerca il pezzo di un puzzle per molto tempo: alla fine spunta fuori ed ecco che tutto torna. La Vecchia Signora non vorrebber lasciar partire il terzino, ma se dovesse servire per arrivare al bomber argentino, spiega Tuttosport, allora il discorso cambia. Paratici ha un rapporto ottimo con Leonardo e i due hanno già parlato. Potrebbe essere comunque un affare per i bianconeri. Sembra infatti che nonostante i 20 gol in 31 presenze, Icardi non rientri nei piani futuri del Psg.

Allora i francesi sarebbero dei semplici intermediari: comprerebbero l’attaccante dall’Inter a 70 milioni (oppure 85, qualora si attivassero determinate clausole), per poi rivenderlo alla Juve. Sarebbe comunque un affare, visti il valore e l’età dell’argentino.

Ultime mercato Juve, i dettagli dell’affare

Chiaro che i francesi non avrebbero alcun interesse a fare beneficenza. Punteranno alla plusvalenza o più verosimilmente ad uno dei campioni bianconeri. Ed ecco che viene alla ribalta Alex Sandro, il sostituto ideale del partente Kurzawa. La Juve non vorrebber lasciarlo, ricordiamo, ma è uno di quelli che garantirebbe un’importante plusvalenza ed in fondo è già pronto chi potrebbe rimpiazzarlo, stiamo parlando di Emerson Palmieri e Luca Pellegrini.