Ultime Brescia, Cellino non vuole giocare per rispetto alle vittime (UFFICIALE)

In un comunicato ufficiale all’interno del quale il Brescia spiega ai propri tifosi come regolarsi con la questione abbonamenti, il club di Cellino chiarisce ancora quale sia la propria posizione rispetto alla ripresa del campionato di Serie A.

Notizie Brescia, Cellino dice no

Si sta lavorando, si sta provando a fare di tutto per riprendere a giocare, ma c’è ancora chi non è d’accordo. Il Brescia di Massimo Cellino, ultimo in classifica prima dello stop, lo afferma chiaramente: “Nel caso in cui venisse stabilita la ripresa del Campionato, cosa che il Club vorrebbe evitare nel rispetto della triste realtà bresciana, un’ipotesi al vaglio è quella di applicare uno sconto del 25%, rispetto al costo base della stagione “in corso”, per chi volesse rinnovare l’abbonamento per la prossima stagione“. Una posizione diametralmente opposta a quella di Claudio Lotito.

Il messaggio è per i tifosi delle Rondini abbonati in questa stagione per le partite al Rigamonti, i quali potrebbero anche concorrere, sempre stando alla nota ufficiale del club, al pagamento dell’IVA non recuperabile dalle casse pubbliche e già versata dal club. Come tutte le società, si legge nella nota, anche il Brescia attraversa un periodo di difficoltà economica, e per questo considera tale sconto sul prossimo abbonamento uno sforzo importante. Ribadisce inoltre il club, che si è fatto carico di tutti i lavori di ristrutturazione e adeguamento degli impianti.

Coronavirus, la situazione a Brescia

Nella provincia si contano oltre 9000 casi ufficiali, anche se le stime internazionali parlano di oltre 190.000 casi, comprendendo gli asintomatici. Quanto ai decessi, salgono a 1.753, 58 più di ieri, mentre i 4.594 sono i pazienti dimessi, dei quali 1.141 guariti.