Notizie Juventus, Elkann: “Nuova fase, siamo in posizione di forza”

Il presidente della Exor, la società che controlla la Juventus, ha inviato una lettera a tutti i propri azionisti dipingendo il futuro a tinte rosa.

Ultime Juve, la lettera di Elkann agli azionisti

John Elkann è sicuro, sta per aprirsi una nuova fase e la Vecchia Signora sarà più protagonista che mai. Attraverso una lettera inviata ai propri azionisti, il successore di Gianni Agnelli ha espresso alcuni concetti che andiamo qui a riportarvi: “Pensiamo che la Juventus sia ben posizionata per un futuro più sostenibile, in un campo dove l’incredibile aumento dei ricavi nell’ultimo decennio non ha espresso la redditività che ci si aspettava. La Juventus comincia quindi una nuova epoca della sua progettualità con una posizione di forza nel panorama del calcio europeo“.

Le ragioni della sicurezza di Elkann

Merito della strategia di diversificazione, che ha portato, tra le altre cose, alla creazione del J Hotel e all’apertura di una filiale ad Honk Kong per allargare il proprio impatto nel mercato asiatico. Sempre nella lettera, si palesa come la Juve sia stata la prima società a emettere un unsecured senior bond (valore 175 milioni di euro) e come sia stata sottoscritta l’intera quota appartenente al gruppo rispetto all’aumento di capitale di 300.000 milioni del gennaio scorso (valore 191 milioni di euro).