Coronavirus RAI, Lucia Annunziata ricoverata | Anche la RAI torna a fare i conti con l’emergenza Coronavirus che sta investendo l’Italia. Lucia Annunziata, storico volto del giornalismo RAI, è stata ricoverata in ospedale ieri sera dopo giorni di febbre alta.

Coronavirus, RAI: si teme il contagio per Lucia Annunziata

La giornalista RAI, si legge sul portale de ilmessaggero.it, in seguito all’insorgere di febbre e di difficoltà respiratorie, è stata trasportata ieri sera presso l’ospedale Spallanzani di Roma. Al momento non si hanno informazioni, se non quelle di accertamenti in corso. Annunziata ha effettuato anche il test del tampone che verificherà la positività al COVID-19.

COVID-19 Italia: ieri 10 mila denunciati

Intanto in Italia non si ferma il non rispetto delle regole. Il Viminale fa sapere che solo nella giornata di ieri sono state sanzionate 9.999 persone per il mancato rispetto dei decreti del governo anticoronavirus.

“10mila in una sola giornata a cui si aggiungono 46 denunciati per falsa dichiarazione e altre 29 denunciate per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione perché risultate positive al tampone”.

In totale 279.864 controlli nella sola giornata di ieri, con un aumento impressionante in previsione delle giornate che precedono la Pasqua. Controllati anche 99.622 esercizi commerciali: 171 titolari sanzionati e 27 attività chiuse in via provvisoria. Non c’è ancora, dunque, un pieno rispetto delle regole da parte della popolazione italiana.