Coronavirus, si ferma anche la Pallavolo in Italia: campionato concluso

Coronavirus: termina il campionato italiano di Pallavolo

Coronavirus Pallavolo | La stagione sportiva in Italia è praticamente ferma, e ad oggi sembra davvero difficile pronosticare una data di ripresa regolare dei calendari. L’emergenza Coronavirus continua a seminare il terrore tra la gente, e i piani alti del Governo stanno cercando in tutti i modi di contenere il più possibile il tutto. Non è affatto facile continuare in queste condizioni, ed è per questo che molti addetti ai lavori nello sport hanno ben deciso di attuare provvedimenti molto drastici.

E’ il caso della Pallavolo, che proprio come il basket si ferma: la Federazione Italiana Volley ha infatti annunciato la fine di tutte le competizioni sia maschili che femminili. Il tutto, stando a quanto riportato da Fanpage.it, si concluderà con la non assegnazione degli scudetti. Una notizia molto importante, e che da un segnale fortissimo anche a tutti gli altri sport. La salute viene prima, quando ci sarà la possibilità allora riprenderà tutto.

Coronavirus: stagione conclusa anche per il calcio?

La Pallavolo e il basket si fermano definitivamente per questa stagione, mentre per il calcio la situazione è ancora tutta da definire. Qualche Presidente urla a gran voce di annullare l’anno calcistico, qualche altro invece starebbe spingendo per tornare in campo. Opinioni discordanti, ed un esito ora più che mai incerto.