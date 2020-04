Coronavirus, la Juventus richiama i suoi: Cristiano Ronaldo torna dopo la Pasquetta

Coronavirus, la Juventus richiama Cristiano Ronaldo | Settimane difficili per il calcio italiano, fatte anche di polemiche per i voli privati che dall’Italia hanno raggiunto diversi Paesi per riportare i calciatori stranieri dalle proprie famiglie. E’ successo soprattutto con Juventus e Inter che hanno concesso permessi particolari ai propri tesserati per farli riavvicinare ai propri cari. Tra i primi a partire, Cristiano Ronaldo che ha raggiunto la madre malata a Madeira e ha trascorso lì tutto il periodo di quarantena.

Coronavirus: la Juventus richiama Cristiano Ronaldo e gli altri tesserati

Intanto, però, ci sono le date dei rientri. Non si sa ancora se la Serie A riprenderà e quando ma nel frattempo le squadre iniziano a cautelarsi. I calciatori ora all’estero rientreranno al piccolo trotto e dovranno osservare un nuovo periodo di quarantena di almeno due setttimane. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, dalla settimana inizieranno i rientri. Cristiano Ronaldo trascorrerà anche Pasqua e Pasquetta con i familiari in Portogallo e poi farà rientro a Torino per ricominciare ad allenarsi sotto gli occhi dello staff di Maurizio Sarri.

Notizie Juventus, il futuro di Ronaldo è al sicuro

Da Madeira, intanto, arrivano segnali distensivi e tranquilli rispetto al futuro in bianconero di Cristiano Ronaldo. Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile addio del portoghese a fine stagione ma non sarà così: da fonti vicine al campione bianconere arrivano rassicurazioni per tutti i tifosi. Cristiano Ronaldo vuole prima vincere tutto con la Juventus e poi dirà addio.