Calciomercato Inter, Musso si avvicina | Tra i pali è ancora sicura, anzi sicurissima, l’Inter di Antonio Conte che potrà contare anche in futuro sulle mani di Samir Handanovic. O almeno fino al 2021, al momento. Il contratto attualmente in essere scadrà il prossimo giugno ma i nerazzurri sembrano intenzionati a proseguire e nei prossimi mesi club ed entourage del portiere potrebbero incontrarsi per rinnovare.

Calciomercato Inter, apertura dell’Udinese per Musso

Nel frattempo si guardano intorno per sopperire ad eventuali assenze del portiere sloveno, come accaduto già più volte quest’anno. Padelli non ha dato garanzie e allora si cerca un profilo giovane e già forte. Per questo è più che vivo l’interesse per Juan Musso dell’Udinese. Da parte del club friulano, intanto, sono arrivati segnali che aprono ad una possibile trattativa.

Notizie Inter, Marino: “Musso ricalcherà le orme di Handanovic”

Il direttore sportivo bianconero, Pierpaolo Marino, ai microfoni di Sportitalia ha parlato del futuro del giovane portiere argentino. “Credo che Musso sia un portiere che per maturità, doti tecniche, per professionalità ha un futuro tra i primi cinque del mondo. Ne sono sicuro, l’ho visto giocare ed allenarsi per un anno, non posso sbagliare. Con noi non si è fatto vivo nessuno, però se hanno messo gli occhi addosso fanno bene“.

Può sostituire Handanovic all’Inter? “Ho grande rispetto per Handanovic ma credo che Musso possa ricalcarne le orme“.