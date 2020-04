Calciomercato Inter, dall’Argentina: “Messi? Tutto vero, stanno trattando”

Tanto basta per far sognare i tifosi, non solo quelli dell’Inter. In un momento in cui l’intera popolazione è confinata in casa, la notizia che vede Messi vestire la maglia nerazzurra ha già fatto il giro del mondo.

Calcio mercato Inter, in Argentina insistono con la pista Messi

Il calciomercato non dorme, e l’abbiamo visto anche questo pomeriggio. Le parole di Moratti poi hanno aperto una voragine nel cielo dove prima confluivano le preghiere dei cuori nerazzurri. Il presidente si era affrettato a correggere il tiro, ma neanche troppo, visto che ha affermato come Zhang sia uomo capace di grandi sogni. E di realizzarli. Ora che però le notizie dall’Argentina confermano tutto, sembrano un po’ meno difficili da trasformare in realtà.

Secondo l’emittente TNT Sports, la società cino-meneghina si sta impegnando sul serio nell’operazione. Ci sarebbe anche un’offerta da parte del Newell’s Old Boys per farlo tornare in Argentina, ma Zhang sta facendo di tutto. Un conferma esplicita dell’annuncio di Moratti: tuttavia, fanno sapere dal Sudamerica, l’ultima parola spetterà alla Pulce.

I dettagli dell’affare

Come noto, l’attaccante argentino potrà liberarsi a parametro 0 dal Barcellona, una volta terminata questa stagione. Servirà tuttavia convincerlo e non è possibile immaginare che la cifra che la prossima squadra andrà ad offrirgli sia troppo diversa da quella monstre che attualmente percepisce in Spagna, ossia 50 milioni di euro. Oltre che il famoso Decreto Crescita, per l’Inter gioca a favore ulteriori misure e agevolazioni che potranno arrivare al termine dell’emergenza coronavirus.