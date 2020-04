Calciomercato Inter: Luis Suarez chiama Lautaro Martinez al Barcellona

Calciomercato Inter: Lautaro, arriva la chiamata di Luis Suarez

Calcio Mercato Inter Lautaro Luis Suarez Barcellona | Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, continua a restare un grande obiettivo del Barcellona per la prossima stagione. Il club spagnolo è in cerca di una punta giovane e affermata che possa prendere l’eredità di Luis Suarez, in uscita dal Barcellona e con un contratto in scadenza nel 2021. Intanto, è proprio da Luis Suarez che arriva l’elogio a Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha una clausola rescissoria di circa 110 milioni di euro, che il Barcellona potrebbe pagare o ridurre con l’inserimento di qualche contropartita tecnica.

Ultime Inter: Lautaro Martinez chiamata da Luis Suarez

Luis Suarez chiama Lautaro al Barcellona. L’attaccante uruguaiano non teme la concorrenza, anzi, si augura che il calciatore argentino scelga il Barcellona per puntare a vincere sempre di più in futuro. Suarez si trova con un contratto in scadenza nel 2021 e il suo futuro è in bilico. Intanto, arrivano le sue parole a Mundo Deportivo riguardo Lautaro Martinez: “Non so cosa farò in futuro. Al momento voglio rispettare il contratto che ho con il club catalano. Lautaro è un giocatore che in Italia è cresciuto molto. Non importa la concorrenza, bisogna essere solo felici che il club voglia giocatori di alto livello per puntare a vincere tutto”.