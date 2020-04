Il calciomercato non si ferma: Grill al Bayer Leverkusen (UFFICIALE)

Il calcio è fermo, ma il mercato è un’altra cosa. Così capita che si possa concludere anche un trasferimento nel bel mezzo dell’emergenza coronavirus: è il Bayer Leverkusen a prendersi questo primato, acquistando il portiere Grill.

Calcio mercato ai tempi del coronavirus: Grill al Leverkusen

L’annuncio è arrivato con un comunicato apparso attraverso i propri canali ufficiali, come al solito. Grafica curata, foto di rito, come sempre. Solo che il mondo intorno è completamente fermo: anche quel pallone, che forse in Bundesliga ricomincerà a rotolare prima che in altri paesi, per il momento è bloccato. Ma il calciomercato ha le sue ragioni che il calcio non conosce.

Lennart Grill passa oggi ufficialmente dal Kaiserslautern al Bayer Leverkusen, firmando un contratto quadriennale. Classe ’99, quest’anno è sceso in campo in tutte le 27 giornate fin qui disputate con la sua ex squadra, subendo però 45 reti. Va detto che la formazione che vince la Bundes, da neopromossa, nel ’98, oggi non naviga in buone acque ed annaspa nella Dritte Liga (la terza divisione tedesca).

Il mercato non si ferma, neanche in Italia

Al di là che arriva o meno qualche ufficialità, è chiaro come la programmazione delle squadre stia andando avanti, anche verso le prossime stagioni, come già ribadito ai nostri microfoni dal presidente del Lecce Sticchi Damiani.

Tuttavia tutto dipenderà da come si svolgeranno le prossime stagioni. La FIFA comincia a pensare ad una super-sessione che possa durare svariati mesi, ma intanto in Italia si fanno i conti e si pensa al modo migliore per riprendere a giocare.

Le soluzioni al momento sono 3: tornare in campo, a porte chiuse, a partire dai primi di giugno e terminare la Serie A in maniera lampo, finendo ad agosto; tornare in campo normalmente, ma sempre a porte chiuse, e finire ad ottobre cominciando la stagione successiva a gennaio. Terza ipotesi: maxiclausura per tutti, arbitri inclusi, a Roma e finire il prima possibile.