Calciomercato Fiorentina, Barone sul futuro di Chiesa | La Fiorentina è stata uno dei club maggiormente colpiti dal Coronavirus con 12 casi tra tutti i tesserati. La settimana scorsa il club viola ha reso noto che i calciatori colpiti dal COVID-19. Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva circa il futuro della Serie A e di Federico Chiesa.

“Parlo costantemente con Federico, abbiamo un ottimo rapporto e possiamo parlare anche in inglese. Stamattina ho chiamato Enrico, abbiamo grande intesa e quando finisce la pandemia ne parleremo ancora. Noi vogliamo e speriamo che tutti i giovani forti restino a Firenze, lui Castrovilli ed altri. Vogliamo che restino tutti i più forti per fare una squadra forte”.

Notizie Fiorentina, Barone sul Coronavirus

“I 3 calciatori colpiti stanno bene, e sono negativi. Altre persone dello staff sono risultate positive, per fortuna adesso abbiamo tutti a casa e sotto controllo. Speriamo che il peggio sia passato. Noi della Fiorentina pensiamo che sia meglio completare la stagione. Ma prima di tutto viene la salute delle persone. Se ci sono rischi di ammalarsi non si deve giocare. Non possiamo rovinare due stagioni: si deve pensare a lungo termine nel calcio e non possiamo pensare di rovinare due stagioni. O ne usciamo tutti insieme o andiamo tutti a casa”.

Taglio stipendi? “Non è stata la Lega a decidere per tutti. Lo abbiamo chiesto noi club per salvare il calcio italiano. L’economia mondiale avrà grandi problemi e anche per il calcio vale lo stesso. Penso che i calciatori siano disposti a dare una mano alle società. Ci sono fondi FIFA e UEFA che devono essere sbloccati per aiutare le società“.