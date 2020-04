Calciomercato Napoli, l’agente di Fabian Ruiz: “Concentrato sul presente. Ci sono altri club ma non ci interessa”

Tweet on Twitter

Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz resta | Dopo la prima stagione al Napoli ad alti livelli e il successivo addio di Carlo Ancelotti, si è aperta una voragine di dubbi sul futuro di Fabian Ruiz al Napoli. In questa stagione ha vissuto una netta fase calante nella prima parte, così come tutto il resto della squadra ma pian piano si è ripreso il suo posto nell’Olimpo dei migliori calciatori azzurri.

Calciomercato Napoli, l’agente di Fabian: “Interesse di top club è normale”

Le sue prestazioni, soprattutto nella prima annata azzurra, condite poi dall’esperienza con la Spagna Under 21 e la Nazionale Maggiore, hanno attirato gli occhi dei top club europei. Real Madrid e Barcellona sarebbero pronti all’assalto in estate ma la partenza del centrocampista del Napoli non è scontata.

Il suo agente, Alvaro Torres, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul futuro dello spagnolo ai microfoni di Estadio Deportivo: “E’ normale che diverse squadre siano interessate a lui dopo le ultime tre annate con Real Betis, Napoli e Spagna. Non ho mai menzionato un club in particolare e ogni volta che si sono interessati a noi ne abbiamo sempre parlato con la società“.

Notizie Napoli, l’agente di F. Ruiz: “Concentrato solo sugli azzurri”

Alvaro Torres è stato interrogato anche sull’interesse del Real Madrid e dei top club, oltre che sulle volontà dal calciatore.

“L’interesse è normale. Oggi è concentato sulla sua avventura nel Napoli e per il futuro vedremo più avanti”.