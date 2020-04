Gianluigi Donnarumma è il presente del Milan, ma potrebbe non esserne il futuro, e la società si sta muovendo sul mercato per trovare un degno sostituto.

Milan, Cragno è il sostituto di Donnarumma

E’ tra i portieri più forte in circolazione, soprattutto perché l’età ha un peso. Gigio ha solo 21 anni ed è già un veterano per quanto abbia giocato e per personalità con la quale affronta le partite. Il Milan, però, è consapevole che questo potrebbe essere l’ultimo anno in rossonero per Donnarumma, e infatti la società è in cerca di un sostituto. Secondo il Corriere dello Sport, Cragno è l’indiziato ideale per il cambio fra i pali. Alessio ha un contratto con il Cagliari fino al 2024 ed è rientrato da pochi mesi da un brutto infortunio alla spalla. Nella scorsa stagione, però, si è messo in mostra e adesso potrebbe trovarsi di fronte ad una scelta importante per la sua carriera.

Rinnovo o bye-bye Gigio

Donnarumma ha un contratto con il Milan fino al 2021, e quindi c’è bisogno di un rinnovo oppure questa sarà l’ultima estate a Milano. In caso di vendita del portierone della Nazionale, l’incasso non sarà misero e i rossoneri possono tranquillamente acquistare il cartellino di Cragno, attualmente valutato intorno ai 20 milioni. Inoltre, Gigio ha un ingaggio decisamente elevato e una sua cessione porterebbe sicuramente dei benefici a livello economico, meno certezze sotto il profilo delle prestazioni. Non a caso, l’estremo difensore rossonero ha il rapporto presenze/reti inviolate migliore della Serie A.