Ultime Inter: Mertens, rinnovo che si complica con il Napoli

Calcio Mercato Inter Mertens Napoli ultime | Dries Mertens, attaccante del Napoli, era ad un passo dalla firma per il rinnovo del contratto. L’attaccante belga aveva anche incontrato il presidente De Laurentiis per raggiungere l’accordo sulle cifre sul biennale. Intanto, l’emergenza Coronavirus ha rallentato la trattativa e la firma ancora non c’è. Per questo tanti club sono tornati sulle sue tracce e provano il gran colpo a parametro zero. Su tutte c’è l’Inter, che non ha mai mollato per il belga. Pressing rinato del club nerazzurro che approfitta della fase di stallo tra Mertens e il Napoli per convincere l’attaccante ad approdare a Milano.

Calciomercato Inter: assalto a Mertens, il Belga pronto a dare la sua risposta

A Milano Mertens ritroverebbe l’amico e connazionale Lukaku e resterebbe in Serie A come desidera. Intanto, il calciatore, che poteva già firmare un nuovo accordo a febbraio con un club per giugno, ha aspettato il Napoli fino a questo momento. Il belga è molto legato alla città, alla maglia e ai tifosi azzurri e sembra difficile pensare che il rinnovo salti per causa sua. Intanto, come riporta il Corriere dello Sport, è tutto in stand-by e l’Inter è arrivato all’entourage del belga per portarlo a Milano a parametro zero. Anche il Monaco torna su di lui, intanto si attende la sua decisione quando tutto sarà tornato alla normalità.