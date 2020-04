Il presidente Rocco Commisso ha grandi piani per la sua Fiorentina, a partire dalla creazione di un nuovo stadio fino alla composizione di una rosa competitiva.

Fiorentina, Commisso sui suoi big: “Non per forza devo vendere”

Il presidente italoamericano ha rilasciato ai microfoni di Sportitalia un’interessante intervista. Riguardo alla ripresa del campionato, il numero uno viola ha espresso il suo parere: “La salute della gente viene prima di tutto, se non ci sono rischi per nessuno allora si potrà ricominciare. I miei giocatori vorrebbero ripartire“.

Riguardo uno degli argomenti più scottanti del momento, Commisso è stato molto chiaro: “Castrovilli e Chiesa non si toccano, entrambi hanno contratti a lunga scadenza con la Fiorentina. Amo i giocatori di livello e non per forza devo vendere“.

Un nuovo stadio per Firenze: la via del successo secondo Commisso

Il presidente durante il corso del campionato ha parlato del progetto di un nuovo stadio e anche in questa occasione ha voluto chiarire la situazione: “Se mi fanno fare lo stadio, ci vorranno 3-4 anni per creare una squadra come voglio io. Per avere successo in Serie A, bisogna avere impianti che piacciono ai tifosi“.

Commisso ha poi trattato dell’argomento stipendi: “La Juventus ha dato un grande esempio. E’ importante che i calciatori accettino la riduzione degli stipendi anche per salvaguardare i dipendenti che lavorano nelle società e che non guadagnano così tanti soldi“.