Calciomercato Fiorentina, Renzi rivela: “Chiesa andrà all’Inter, ho informazioni”

Calciomercato Fiorentina: Renzi rivela il futuro di Chiesa

Calcio Mercato Fiorentina Chiesa | La stagione di Serie A è attualmente ferma, e ad oggi è impossibile prevedere una data di ripresa, sia per quanto riguarda gli allenamenti che per il calendario. La maggior parte delle squadre però, ne stanno approfittando per portare avanti diverse operazioni di mercato, e tra queste c’è la Fiorentina. La squadra viola starebbe pensando a come rinforzarsi in vari reparti, ma allo stesso tempo vorrebbe blindare qualche gioiello, a partire ovviamente da Federico Chiesa.

L’esterno si è reso protagonista di una buona stagione, e le sue prestazioni in questi ultimi anni lo hanno reso un obiettivo di molti top club. Il suo futuro? Ancora incerto, ma sulla faccenda sono arrivate delle rivelazioni importanti addirittura dall’ex Premier Matteo Renzi. Quest’ultimo, in diretta su Instagram, ha dato una notizia piuttosto rilevante: “Chiesa? So dove va, andrà all’Inter, ho informazioni”.

News Fiorentina: Chiesa, continua il pressing dell’Inter

Il futuro di Chiesa resta comunque molto incerto, ma intanto oltre alle dichiarazioni di Renzi, continua a far paura anche l’Inter, che non si ferma con le avance. I nerazzurri hanno deciso di puntare forte sull’esterno viola, ma per farlo dovranno battere la concorrenza anche di altre squadre. Intanto però c’è già una strategia per portarlo a Milano.