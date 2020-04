AIA, Nicchi: “Senza VAR? Chi se ne frega, in tempo di guerra…”

Ultime AIA | Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, è tornato a parlato della possibilità di tornare in campo. Ovviamente, data l’emergenza, la Serie A dovrà adattarsi e fare molta attenzione a preservare gli arbitri che sicuramente restano una categoria molto esposta. I fischietti, infatti, viaggiano spesso da soli e anche il VAR è un problema per il luoghi angusti dove sono ubicati. Per questo il numero uno dell’AIA già ieri aveva annunciato la possibilità di tornare in campo senza ausilio del VAR.

AIA, parla Nicchi

Queste le nuove dichiarazioni riportate da tmw: