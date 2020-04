Calciomercato Inter, Moratti: “Ora Messi può arrivare davvero, Lautaro Martinez nella trattativa”

Calciomercato Inter Messi Lautaro Martinez Barcellona Moratti | L’Inter inizia a muovere i primi passi in vista della prossima stagione. La dirigenza si sta allineando con l’allenatore per costruire la migliore squadra possibile nella sessione di mercato estiva. Intanto, il club nerazzurro, inizia a tutelarsi qualora dovesse perdere Lautaro Martinez, diventato ormai un’ossessione per il Barcellona. Secondo l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, il club potrebbe concludere un colpo secolare come quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus e portare Leo Messi a Milano. L’emergenza Coronavirus mette il mondo dello sport in ginocchi con una crisi economica senza precedenti. Ora diventa davvero possibile il colpo Messi all’Inter ed è il suo vecchio presidente a parlarne.

“Messi all’Inter non è un sogno proibito, la situazione attuale ha sparigliato tutte le carte”.Queste le parole di Moratti a Radio Anch’io lo Sport su Radio Rai. L’ex patron nerazzurro è ancora oggi un consigliere di Suning e Steven Zhang e potrebbe saperne qualcosa in più.

“Messi è a fine contratto e la situazione attuale può cambiare in positivo o in negativo questo obiettivo di mercato. A fine anno ci sarà la possibilità di vedere molte cose strano sul mercato”.

Ultime Inter: Lautaro Martinez per Messi, maxi scambio per Moratti

Lautaro Martinez, obiettivo primario del Barcellona, secondo Moratti è la carta vincente per arrivare a Messi: “Lautaro potrebbe essere scambiato in un’operazione più importante per arrivare a Messi”.