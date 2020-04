Calciomercato Roma, Florenzi tornerà in Italia: Fiorentina e Atalanta alla finestra

Calciomercato Roma: Florenzi lascerà il Valencia

Calcio Mercato Roma Florenzi | Il mercato di Serie A sta entrando sempre più nel vivo in queste ultime settimane, e la maggior parte delle squadre in Italia stanno cercando di completare diverse operazioni in vista dell’estate. Occhi puntati sulla Roma, che oltre a puntare su qualche rinforzo per la prossima annata, dovrà cercare di gestire al meglio la situazione relativa ai prestiti. Mentre Schick potrebbe essere riscattato dal Lipsia, la situazione è ben diversa per quanto riguarda Florenzi: il giocatore non ha avuto un grande impatto al Valencia, e pare sia di ritorno alla Roma.

Il terzino giallorosso non troverà quasi sicuramente spazio nelle gerarchie di Fonseca, e di fatto dovrà trovarsi una nuova sistemazione, magari sempre in Serie A. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, pare che alla finestra ci siano già Atalanta e Fiorentina interessate. Due belle pretendenti, e che potrebbero essere davvero una bella suggestione per Florenzi.

News Roma: Florenzi una possibile contropartita?

Il futuro di Florenzi è ancora incerto, ma con molte probabilità il giocatore giallorosso tornerà in Italia e sarà smistato ad un altro club. La Fiorentina è interessata, e chissà che non possa nascere un affare per Castrovilli. Florenzi possibile contropartita? Ecco quanto riportato dalla nostra redazione.