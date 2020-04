Calciomercato Milan, Bonaventura verso il Torino: c’è l’offerta granata

Calciomercato Milan: Bonaventura tentato dal Torino

Calcio Mercato Milan Bonaventura | La stagione di Serie A è attualmente ferma, ma il mercato in Italia non si ferma mai. Molte squadre stanno cercando di portare avanti diverse operazioni sia in entrata che in uscita, e tra queste c’è il Milan. L’annata dei rossoneri è stata parecchio altalenante, e in vista del prossimo campionato è prevista una sorta di rivoluzione, a partire dal tecnico fino ad arrivare a qualche centrocampista. La situazione più spinosa riguarda Bonaventura, in scadenza di contratto con un rinnovo che tarda ad arrivare.

Il futuro dell’ex Atalanta è ora più che mai incerto, ma stando alle ultime voci trapelate negli ultimi giorni, sembra che l’addio sia sempre più probabile. Il centrocampista è seguito attentamente dal Torino, e intanto arrivano notizie proprio sulla questione: stando a quanto riportato da Tuttosport, pare che la società granata abbia proposto un triennale da 1,5 milioni di euro a stagione a Bonaventura. Un’offerta interessante, e che farà riflettere parecchio il centrocampista.

News Milan: Bonaventura, c’è anche la Fiorentina

Il futuro di Bonaventura è ancora tutto da scrivere, ma la sensazione è che il centrocampista rossonero lascerà il Diavolo a fine stagione. Il Torino ha intenzione di fare sul serio, ma occhio anche alla Fiorentina. Commisso ha già mosso i primi passi.