Calciomercato Juventus, sfuma Sancho: c’è già l’accordo con il Manchester United

Calciomercato Juventus, Sancho verso il Manchester United: la stellina del Dortmund fa rientro in Inghilterra

Calciomercato Juventus – Sancho | E’ tra gli obiettivi numero uno per il futuro, il talento del Borussia Dortmund, Jadon Sancho. L’esterno inglese fa impazzire letteralmente la società bianconera, la Juventus resta sempre defilata sull’affare, e non resterà a guardare. Ciò che però filtra, direttamente dall’Inghilterra e dai colleghi britannici del The Sun, è che l’inglese sarebbe pronto a far rientro in patria. C’entra il Manchester United nella questione, perché il club di Solskjaer sarebbe pronto a far follie per il ragazzo. Intesa economica, con l’accordo già fissato per il suo trasferimento in Premier League.

Ultime Juventus, offerta folle e impareggiabile del Manchester United: 20 milioni all’anno per Sancho

Come riportato dal quotidiano britannico, l’accordo ci sarebbe con il Manchester United. Tutto dipenderà dalla presenza in Champions League nel prossimo anno da parte dei Red Devils, perché Sancho non avrebbe intenzione di non giocare la massima competizione per club europea. E’ per questo che, al momento, ci sarebbero quest’ostacolo. Una competizione che la Juventus potrebbe garantirgli, ma risultano impareggiabili i 20 milioni annuali offerti dal club di Manchester, all’interno dell’accordo annuale sul contratto. Dal canto proprio il Borussia Dortmund continuerà a sparare alto sul prezzo del cartellino e sembra essere solo questo a non convincere il Manchester United. Il motivo? L’emergenza Coronavirus, che rischia di far abbassare notevolmente le valutazioni dei diversi campioni in giro per l’Europa.