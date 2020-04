Calciomercato Juventus, Rabiot può dire addio in estate: si aspettano offerte

Calciomercato Juventus: Rabiot verso la bocciatura

Calcio Mercato Juventus Rabiot | La Juventus continua le proprie operazioni di mercato, e in vista dell’estate potrebbero esserci diverse novità, soprattutto per quanto riguarda le cessioni. La rosa messa a disposizione di Sarri è molto lunga, specie a centrocampo dove potrebbe esserci qualche esubero. Tra i vari elementi in quel reparto quello che ha deluso maggiormente è senza dubbio Adrien Rabiot, arrivato a Torino con tante speranze e aspettative, ma che non è mai riuscito ad esplodere completamente in maglia bianconera.

Il centrocampista francese non ha convinto ne Sarri ne i tifosi, e stando a quanto riportato da TuttoJuve, una cessione in estate non è per niente da escludere. L’ex PSG costa parecchio alla Juventus, e liberarsi del suo ingaggio annuale potrebbe essere una scelta azzeccata, anche in vista di altri possibili investimenti. La plusvalenza ci sarebbe eccome, intanto la Vecchia Signora aspetta e valuta ogni eventuale offerta.

News Juventus: addio Rabiot e Pjanic, rivoluzione a centrocampo

Il futuro di Rabiot è ancora molto incerto, ma è possibile che da qui a qualche mese possano arrivare delle offerte che la Juventus prenderà in seria considerazione. Il francese può dire addio, così come un suo collega di reparto: Pjanic. Il bosniaco ha tante corteggiatrici, ecco quanto riportato dalla nostra redazione.