Calciomercato Inter, Bellerin idea concreta per la fascia

Calciomercato Inter: Bellerin sul taccuino di Marotta

Calcio Mercato Inter Bellerin | L’Inter come sempre si dimostra una delle squadre più attive sul mercato, e in questi ultimi giorni la dirigenza nerazzurra sta incominciando a stilare una serie di obiettivi per l’estate. L’obiettivo principale resta quello di andare a rinforzare vari reparti, soprattutto quello degli esterni, con un Candreva non più giovanissimo e un Biraghi che non è riuscito a convincere.

Sul taccuino ci sono diversi nomi, ma il più suggestivo resta quello di Hector Bellerin, esterno dell’Arsenal già seguito qualche tempo fa. Lo spagnolo è uno dei perni della formazione londinese, e strapparlo da Arteta sarà molto complicato. Giocatore di grande talento, ancora giovane (25 anni) e che fa della velocità il suo punto forte: un identikit perfetto per Conte, che adesso resta a guardare insieme a Marotta ed Ausilio.

News Inter: Bellerin, due concorrenti spagnole

Bellerin è un giocatore che piace molto all’Inter, ma trattare con l’Arsenal non sarà affatto facile. L’affare è difficile anche a causa di un altro ostacolo importante: la folta concorrenza sullo spagnolo. Due big di Liga sono alla finestra: Atletico Madrid e Siviglia, pronte a sferrare l’assalto in estate. Unica notizia positiva? Il giocatore sarebbe propenso ad un’esperienza in Italia, così come riportato da InterNews.