AIA, Nicchi: “Campionato può ripartire senza VAR”

Ultime Serie A | Marcello Nicchi, Presidente dell’AIA, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Rai. Tema, ovviamente, l’emergenza coronavirus e l’impatto sul mondo arbitrale. Tra i problemi da affrontare ci saranno anche quelli legati al mondo arbitrale soprattutto al VAR.

“Sento parlare come se il campionato dovesse ricominciare domani, ma non ho sentito alcuna proposta importante per quanto riguarda i fischietti. Gli arbitri sono pronti, rispettano le disposizioni, stanno lavorando in videoconferenza. In questo modo si tengono in contatto con gli organi tecnici.

Tuttavia, prima di passare ad una fase due c’è da preoccuparsi. Gli arbitri si muovono da soli con treni e aerei e frequentando aeroporti e stazioni. Per questo motivo sarebbero maggiormente esposti al rischio.

Prima di tornare a giocare deve essere ponderata ogni cosa, non possiamo mandare gli arbitri allo sbaraglio. Per ripartire chiederò tante garanzie che dovremo valutare”.

Serie A senza VAR?

Nicchi ha spiegato come il VAR ed il suo utilizzo ad oggi rappresenti un grande problema per tornare in campo: