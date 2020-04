Verona, Kumbulla si racconta | E’ uno dei profili più seguiti e attenzionati della Serie A per la prossima stagione. Con il Verona ha guadagnato l’interesse di Milan, Napoli, Inter e Juventus in Serie A e a soli 20 anni (21 il prossimo 8 febbraio) potrebbe fare il definitivo salto di qualità. Non sarà semplice, però, strapparlo all’Hellas Verona che ha già perso Amir Rrahmani, in ottica Napoli. Ai microfoni del Corriere della Sera, ha raccontato la sua prima stagione in Serie A e i suoi ricordi più belli.

Verona, Kumbulla: “Il giudizio degli altri ci ha caricato a palla”

La prossima stagione, dunque, vedrà quasi certamente il cambio di maglia dell’italo-albanese che, come scoperto dalla nostra redazione, ha almeno 4 club interessati al suo cartellino.

“Il Verona non è debole e non siamo partiti per spacciati. Lo dicevano gli altri. Ed è rimasto un loro pensiero iniziale. Siamo un gruppo molto unito sia in campo che fuori. E questo aspetto aiuta a lavorare bene sul campo. Juric trasmette molto bene le sue idee: sa quando c’è da caricare la squadra e quando c’è bisogno di allentare la presa. Ringrazierò per sempre lui e il direttore Toni D’Amico per la fiducia che mi hanno dato”.

Notizie Hellas, Kumbulla: “Chiellini il mio idolo”

In camera un poster di Chiellini, lo vede come il difensore perfetto da seguire grazie alla grinta e alla determinazione.

“Avevo il suo poster in camera, ho sempre ammirato la sua grinta e la sua voglia di migliorarsi: è un vero e proprio guerriero”.

Avversario più difficile? “Dybala. E’ un funambolo, mi ha messo in difficoltà quando l’ho affrontato, non sta mai fermo“.

Vittoria più bella? “Sicuramente quella contro la Juventus dell’8 febbraio. Ho festeggiato il mio compleanno con una vittoria incredibile e ho sfiorato il gol. E’ una partita che porterò sempre nel cuore, la notte non ho dormito per l’enorme adrenalina“.