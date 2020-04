Adrien Rabiot ha lasciato Torino per tornare a casa sua in Francia, e la sua è la nona fuga dall’Italia tra i calciatori della Juventus.

Juve, Rabiot lascia Torino e torna a casa

Come è ormai noto, la Juventus ha lasciato partire diversi giocatori verso i propri Paesi e non senza polemiche. Fece abbastanza scalpore la notizia della fuga di Higuain che lasciò la quarantena italiana per approdare in Argentina, e diverse settimane dopo è la volta di Rabiot. Il centrocampista francese è il nono calciatore a lasciare l’Italia per trascorrere la quarantena in casa propria. Pjanic, Alex Sandro, Danilo, Douglas Costa, Szczesny e Ronaldo sono gli altri bianconeri ad aver raggiunto le proprie famiglie.

Rabiot, la quarantena in Costa Azzurra

Adrien ha lasciato Torino per tornare a casa sua in Costa Azzurra. Rabiot ha postato un video in cui si allena nel suo campetto di casa, ricordando ai suoi follower di “Restare a casa, allenarsi e restare positivi. I giorni migliori arriveranno“. Sempre dalla Costa Azzurra, ha ringraziato i suoi follower che gli hanno fatto gli auguri sui social per il compleanno di venerdì scorso. La fuga di Rabiot, però, potrebbe essere l’ultima, poiché entrerà in vigore una norma per i calciatori di Serie A che non permetterà loro di lasciare l’Italia.