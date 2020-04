Coronavirus, calciatori di nuovo in quarantena: nuovo obbligo dalle società

Coronavirus, doppia quarantena per i giocatori in fuga: nuovi ordini dalle società

Coronavirus – Calciatori in quarantena | E’ caos generale verso quei calciatori che sono partiti verso i propri Paesi, nel corso dell’emergenza Covid-19 che sta vivendo l’Italia. La fuga non è piaciuta a parecchi addetti ai lavori, che hanno parlato di problematiche a cui, gli stessi calciatori, non sono ovviamente immuni. Adesso i calciatori sarebbero stati richiamati a rientrare nelle proprie città, così da scongiurare ulteriori polemiche e problemi sulla ripresa delle attività sportive, quando si potrà. Stando a quel che rivelano i colleghi del Corriere dello Sport, sarebbe pronto un vero e proprio ordine di rientro per quei tesserati che sono tornati a casa e si sono messi in quarantena nei rispettivi Paesi, per stare vicino ai propri cari, in questo particolare momento di epidemia.

Coronavirus, i calciatori non potranno più andare verso i propri Paesi: seconda quarantena per chi rientrerà in Italia

Arriverà per i calciatori che rientreranno in Italia, un nuovo obbligo di isolamento. Sì, i calciatori di Serie A, che faranno appunto rientro ai rispettivi club, dovranno vivere una seconda quarantena. Stop di ben due settimane, prima di poter regolarmente tornare ad allenarsi. Dalla Juventus, nella giornata di ieri, è addirittura arrivata una nuova ‘fuga’. Si tratta di Adrien Rabiot, volato verso la sua Francia. Nessuna fuga sarà più tollerata, i calciatori dovranno restare in Italia e chi rientrerà, da ora in avanti, sarà costretto alla quarantena obbligatoria.