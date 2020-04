Calciomercato Roma, Fonseca vuole il riscatto di Smalling: le cifre

Paulo Fonseca si racconta in un’intervista ai microfoni di A Bola e si sofferma su una delle trattative più controverse del mercato giallorosso, augurandosi il riscatto di Smalling e indicandone la strada.

Calcio mercato Roma, le parole del tecnico giallorosso

Sono 2, sostanzialmente, i titoli dell’intervista dell’allenatore della Roma. Il primo è rivolto al mercato. “Vorrei che rimanesse“, ha affermato, “mi ha sorpreso. Non aveva mai giocato fuori dalla Premier League ed è stato catapultato in un campionato dove la tattica è fondamentale, dove ogni dettaglio è decisivo. Lui si è ambientato velocemente ed è stato subito importante per la nostra squadra“.

Il difensore è un classe ’89 e guadagna 3,5 milioni all’anno. Nonostante sia un top per rendimento, potrebbe non essere un buon investimento, soprattutto a certe cifre. Se e solo se lo United dovesse abbassare le pretese per il suo cartellino (valutato al momento 18 milioni di euro), allora sarà possibile vederlo in giallorosso anche l’anno prossimo.

Fonseca sugli infortuni

Altro punto decisivo a Trigoria è la questione infortuni: “Ho vissuto solo qui tanti infortuni, è incredibile, tutti di origine traumatica, che non puoi prevedere o arginare. E non solo Zaniolo, che stava andando benissimo. In poco tempo abbiamo perso Diawara, Mkhitaryan è stato fuori due o tre mesi, poi Pellegrini, Cristante, Zappacosta, Dzeko, Perotti, Pastore, Kluivert, Under. Mai vista una cosa così“. Ma quale è stata la causa? Solo sfortuna? Per qualcuno è da ricercare nelle parole di Petrachi.