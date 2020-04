Calciomercato Milan: il Barcellona vuole Romagnoli, Rakitic nell’affare

Calciomercato Milan, Romagnoli al Barcellona

Calciomercato Milan Romagnoli Barcellona Rakitic | Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, può dire addio ai colori rossoneri. Il calciatore classe 1995 ha un contratto in scadenza nel 2022 e nelle ultime settimane si sono fatti sotto grandi club come Chelsea e Manchester United. Adesso, secondo il noto quotidiano spagnolo Sport, c’è anche il Barcellona, che è alla continua ricerca di un centrale dal piede mancino. Un possibile indizio riguardo la partenza del calciatore e l’approdo di Thiago Silva a Milano. Il calciatore in scadenza con il PSG potrebbe davvero chiudere in Italia la carriera e con la maglia del Milan. Intanto, la società rossonera tiene molto al proprio capitano e sta lavorando per il rinnovo del contratto.

Ultime Milan: Romagnoli via, il Barcellona offre Rakitic?

Il Milan non vuole privarsi facilmente del proprio capitano, dunque, la valutazione di partenza del club rossonero per Alessio Romagnoli è di 50 milioni di euro. Il Barcellona tratta con il Milan ed è pronto ad inserire diverse contropartite tecniche come Ivan Rakitic e Rafinha che in passato ha giocato già in Serie A a Milano ma con la maglia dell’Inter. L’emergenza Coronavirus cambierà molto i prezzi di mercato e dunque è possibile che molte trattative importanti, come questa, potrebbero chiudersi grazie all’inserimento di diversi calciatori nell’affare. Il Barca non spenderà 50 milioni e il Milan non venderà per meno.