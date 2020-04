Ultime Milan: Gotze a parametro zero

Ultime notizie Milan Gotze Roma | Incerto il futuro del calcio con l’emergenza Coronavirus, si inizia a pensare al mercato. Intanto, anche Mario Gotze non sa quale sarà il proprio futuro da calciatore. Il fantasista del Borussia Dortmund è in scadenza il prossimo 30 giugno e non rinnoverà il contratto. Iniziano i vari sondaggi dei club e l’agente e il calciatore valutano ogni ipotesi, soprattutto quella della Serie A. La destinazione preferita da Gotze sarebbe Milano, per approdare in un club di prima fascia e impegnato nelle Coppe, ma anche per favorire la moglie che spesso è nella città della moda per lavoro. L’alto ingaggio però di Gotze potrebbe essere però un problema (6,5 milioni di euro netti a stagione) e il Milan pare abbia rifiutato di acquistarlo a costo zero. Intanto su di lui c’è anche la Roma.

Calciomercato Milan: rifiutato Gotze del Borussia Dortmund, Roma più vicina

Su Mario Gotze è forte l’interessa, invece, della Roma, che pare abbia già avviato i contatti per stipulare un accordo. Petrachi potrebbe portare a Fonseca quel trequartista che tanto serve in caso di separazione con Mkhitaryan che tornerà all’Arsenal. Intanto, secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore è stato rifiutato già a gennaio dal Milan, con Boban e Maldini che hanno risposto con un secco ‘No, grazie!’. Ora però che Boban non è più un dirigente rossonero e Maldini e in bilico le cose potrebbero cambiare, ma al momento il Milan resta sulla propria idea e rifiuta il colpo a parametro zero Mario Gotze, anche a causa del suo ingaggio molto elevato per un 28enne.