Calciomercato Juventus, Pogba più vicino: Milinkovic verso lo United

Calciomercato Juventus: Pogba liberato da Milinkovic

Calcio Mercato Juventus Pogba | La stagione calcistica è al momento sospesa fino a data da definire, ma intanto ciò che va avanti è il mercato. Moltissime squadre stanno incominciando a trattare per rinforzarsi in vista della prossima annata, e tra i club più attivi c’è come sempre la Juventus. I bianconeri non si fermano mai, e nelle ultime settimane è tornato di moda il nome di Paul Pogba. Il centrocampista francese è vero e proprio sogno di mercato, ma per riuscire a completare l’affare ci sarà da sudare non poco.

Lo United ha sempre fatto muro, ma a proposito di questo pare che ci siano delle buone novità: stando a quanto riportato da FootMercato, sembra che i Red Devils abbiano deciso di mollare un po la presa per Pogba, e puntare tutto su Milinkovic-Savic. Il serbo è stato spesso accostato alla Premier League, e un suo arrivo alla corte di Solskjaer libererebbe il Polpo. Ecco che ad approfittarne sarebbe la Juventus.

Juventus-Pogba: e il Real Madrid?

Pogba sembra avvicinarsi alla Juventus, ma nonostante questo i rischi dell’affare continuano ad essere molti. Non tanto per quanto riguarda lo United, ma bensì l’assalto di un’altra pretendente. Parliamo del Real Madrid, sempre in agguato, e che nelle ultime ore ha mosso dei passi importanti. Intanto Pogba deve prendere una decisione, ed ecco quanto riportato dalla nostra redazione.