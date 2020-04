Calciomercato Cagliari, Giulini prova il riscatto di Nainggolan

Calciomercato Cagliari Nainggolan Giulini | Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato al Corriere dello Sport del futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga classe 1988 è uno dei protagonisti di questa stagione di alti e bassi del Cagliari, che vorrebbe tenerlo anche per il futuro. Intanto, mentre la Serie A è ferma a causa dell’emergenza Coronavirus, il Cagliari e l’Inter sono a lavoro per trovare una soluzione e far si che il calciatore resti anche in futuro. Radja al momento non pensa a nulla tranne che alla moglie, che lotta con il cancro ed è molto esposta a problemi di salute in questo periodo a causa del Covid 19.

News Cagliari, Nainggolan può tornare all’Inter: parla Giulini

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha raccontato quale potrebbe essere il futuro di Radja Nainggolan, calciatore dell’Inter in prestito al suo club in questa stagione. Il prossimo anno sarà dura tenere ancora Radja, l’Inter potrebbe richiamarlo per inserire in diverse trattative. Queste alcune delle parole riportate dal Corriere dello Sport: “Nainggolan ha dimostrato in questa stagione quanto può essere importante per noi. Con l’Inter sarebbe una trattativa piuttosto complicata, ma se Radja volesse rimanere, ci proveremmo a tenerlo ancora con noi. Ad oggi non posso dire che ci siano grandi probabilità che Radja rimanga al Cagliari anche per la prossima stagione”.