In un periodo d’emergenza sanitaria mondiale, l’Irlanda sorprende tutti ed esonera l’allenatore della panchina della propria Nazionale.

Irlanda, Colpo di scena: nuovo allenatore per Euro21

L’Irlanda avrà un nuovo allenatore per gli spareggi di Euro2021. E’ questa la decisione della federcalcio irlandese che ha sospeso dall’incarico l’ormai ex CT Mick McCarthy, il quale aveva un contratto in scadenza al termine dell’europeo. Nessun rinnovo all’orizzonte, l’addio era già scritto, ma il coronavirus ha accelerato le cose Dunque, a prendere il posto in panchina sarà Stephen Kenny, già CT dell’Irlanda under-21. La federazione nazionale ha espresso gratitudine per il lavoro fatto da McCarthy e ha dichiarato sui suoi canali ufficiali: “Questa è stata una situazione difficile per l’Associazione, per Mick e Stephen in particolare, a seguito della pandemia di Covid-19 e dell’effetto che ha avuto sul calendario calcistico. Auguriamo a Mick e il suo staff il meglio e li ringraziamo tutti per il duro lavoro svolto finora in questa campagna del campionato europeo“.

Irlanda, Kenny passa dall’Under-21 a primo CT

In effetti, la scelta del cambio allenatore in questo frangente, permette a Kenny di preparare la sua squadra in vista della semifinale degli spareggi tra Irlanda e Slovacchia, match molto equilibrato. Prima di allenare la Nazionale under 21, Kenny ha allenato diversi club irlandesi. Stephen stava disputando un ottimo girone di qualificazione per Euro21 con la nazionale più giovane, addirittura prima davanti gli azzurrini.