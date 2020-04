Notizie Roma: Fonseca sulla quarantena

Notizie Roma Fonseca | Situazione davvero complicata per il mondo del calcio, visto che molte squadre sono costrette a lavorare da casa, anche per quanto riguarda la programmazione e gli allenamenti. A dire la sua sulla questione è stato anche Fonseca, tecnico della Roma. Il portoghese ha voluto esprimersi su varie cosa ai microfoni Sky:

“Non è semplice, ma sto passando momenti con la mia famiglia e facendo sport. La Roma è stata molto brava con le sue iniziative, e si è dimostrata ancora una volta famosa per la vicinanza tra tifosi e città. E’ stato molto bella la distribuzione di cibo agli anziani. Quanto tempo per tornare a giocare? Per ora è complicato da pronosticare, ma ci vorrà poco, anche perchè i giocatori non hanno mai smesso di allenarsi. Giocare in campi neutri? Le ipotesi sono tante, e noi dobbiamo essere pronti a tutto“.

Fonseca su Pellegrini e il taglio degli stipendi

Il tecnico della Roma si è poi voluto esprimere anche su Pellegrini, il quale secondo lui diventerà il capitano giallorosso. Parole al miele per il centrocampista, protagonista di un ottimo inizio di campionato condizionato poi da qualche problema fisico. Infine la questione taglio di stipendi: un gesto da prendere in considerazione e un ausilio importante in un momento così complicato.