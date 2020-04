Notizie Parma, D’Aversa: “Kulusevski è un vincente ma deve avere calma”

Roberto d’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport:

Le parole di D’Aversa

«Nel tempo libero amo leggere, ora ho in programma il libro di Allegri e quello di Cristiano Ronaldo. CR7 è l’emblema del campione che è arrivato al top attraverso il lavoro e la sua storia mi piace, ho sentito qualche racconto di Bruno Alvers».

Kulusevski?

«Ma anche nel suo caso la carta d’identità mente: Dejan ha atteggiamenti da ragazzo maturo ma ha solo 19 anni. È cresciuto nell’Atalanta e quella è una scuola importante. Chi arriva dal loro settore giovanile ha qualità morali importanti».

Sorpresa?

«Noi in estate lo avevamo preso in prestito dall’Atalanta pensando di aggiungere un giovane di qualità da far crescere. Ma dopo 3-4 allenamenti abbiamo capito tutti che potevamo godere delle sue qualità in campo. Qualità fisiche eccelse, grande tecnica e una mentalità fantastica: è un vincente. Poi è anche molto sfrontato quando stuzzicato: reagisce subito, ma sempre con educazione e in maniera positiva. Detto questo, era comunque difficile pensare che fosse così devastante in Serie A».

Miglior qualità?