Recentemente, Kakà si è espresso sulla più classica delle dualità nel mondo del calcio, ovvero sulla questione del più forte calciatore tra Messi e Ronaldo

Kaka decide: “Meglio Messi di Ronaldo”

Ogni epoca ha i suoi metri di paragone. Ogni epoca ha i suoi protagonisti e antagonisti. In Italia negli anni ’60 e ’70 si parlava di Rivera e Mazzola. Più in generale, è eterno lo scontro Maradona e Pelé. Messi e Ronaldo fanno parte dei migliori calciatori del nuovo millennio e da dieci anni conquistano palloni d’oro fino a riempire le bacheche. Kakà in una recente intervista a Goal a espresso la sua opinione a riguardo, indicando l’argentino come il migliore: “Tra Messi e Ronaldo scelgo l’argentino. Lui è un genio, un vero talento e il modo in cui gioca è incredibile“. Il brasiliano è stato per diversi anni compagno di squadra di CR7 e di lui dice: “Vuole sempre vincere per essere il migliore. E’ una macchina e ha una forte mentalità“. Evidentemente, però, una macchina da goal non potrà mai battere il genio.

Kaka: “Messi e CR7 tra i migliori 5 dello sport”

Kaka conclude il suo pensiero sul confronto tra Messi e Ronaldo: “Nella storia dello sport, sono tra i primi cinque più forti al mondo di sempre. Siamo fortunati a vederli giocare nello stesso periodo e a goderci le loro prodezze“. Il brasiliano è stato l’ultimo giocatore a vincere il pallone d’oro prima che l’argentino e il portoghese facessero la loro corsa al trofeo. Solo nel 2018 c’è stata un’interruzione con la vittoria di Modric, e chissà come andrà a finire quest’anno.