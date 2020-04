Coronavirus, l’OMS mette in guardia i giovani | “E’ un virus che colpisce solo gli anziani, noi siamo al sicuro“: è la frase che i giovani ripetevano prima dello scoppio della pandemia del Coronavirus. Oggi l’OMS smentisce tutti: il COVID-19 colpisce tutte le fasce della popolazione.

Coronavirus, OMS: “Colpisce anche i giovani”

Un numero sempre crescente di giovani, o comunque di persone al di sotto dei 60 anni d’età, si sta ammalando di Coronavirus. E’ quanto emerge dagli studi e dai documenti dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Stando a quanto riporta l’Indipendent, il COVID-19 non risparmia più nessuno. Nella primissima fase ha colpito soprattutto gli anziani e tutte le persone con gravi patologie: i più deboli e a rischio. A riferirlo è il responsabile tecnico del programma per le emergenze dell’OMS, Maria Van Kerkhove.

“In alcuni Paesi stiamo vedendo individui sulla trentina, la quarantina e la cinquantina che vengono ricoverati in terapia intensiva e muoiono”.

Notizie Coronavirus Italia: 15 mila multe in due giorni

CLICCA QUI PER IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE

L’Italia ha aumentato le misure restrittive fino al 14 aprile per capire come avanzerà la curva dei contagiati e dei defunti per Coronavirus. Nel nostro Paese, però, forse non è ancora chiara a tutti la pericolosità del virus. Le Forze dell’Ordine, nelle ultime settimane, hanno aumentato i controlli ma sono circa 15 mila le persone denunciate e multate per non aver seguito le regole: false autocertificazioni e violazione della quarantena.