Calciomercato Milan, Rakitic nuovo obiettivo per il centrocampo

Calciomercato Milan: Rakitic nel mirino, notizie dalla Spagna

Calcio Mercato Milan Rakitic | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e nonostante la situazione sia parecchio complicata per le trattative, le big del nostro campionato continuano i vari sondaggi e movimenti. Anche il Milan sta cercando rinforzi per la prossima stagione, e pare abbia messo nel mirino diversi giocatori, anche a centrocampo, dove quest’anno ci sono stati diversi problemi per via di infortuni e mancanze di prestazioni. Servirà un salto di qualità senza dubbio, e intanto proprio in questo senso arrivano delle notizie importantissime dalla Spagna.

Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo infatti, pare che i rossoneri abbiano posato lo sguardo su Rakitic, centrocampista del Barcellona. Il croato con molte probabilità chiuderà la sua avventura in blaugrana, e proprio nei prossimi mesi deciderà la sua prossima destinazioni.

Rakitic-Milan: sfida con la Juventus?

Rakitic lascerà il Barcellona, e questa può essere un’occasione importante per tantissime squadre, soprattutto in Serie A. Il Milan ci sta pensando, ma occhio anche alla Juventus, da tempo sull’ex Siviglia. Che possa scatenarsi un vero e proprio duello italiano? Ipotesi non da escludere, anche perchè sia i rossoneri che la Vecchia Signora cambieranno diverse cose in quel reparto. Staremo a vedere, per ora tutti i discorsi sono rimandati.