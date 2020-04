Calciomercato Juventus, Pellegrini può tornare | Difficile mettere in piedi nuove trattative alla ripresa del campionato, le squadre potrebbero iniziare ad attuare scambi alla pari o richiamare giocatori attualmente in prestito. E’ il caso della Juventus che sta organizzando già il futuro della difesa. Luca Pellegrini è il nome “nuovo” per Maurizio Sarri che potrebbe decidere di affidargli la fascia sinistra dopo una stagione ad alto livello al Cagliari.

Calciomercato Juventus, Pellegrini può tornare in bianconero

La Gazzetta dello Sport ha analizzato il profilo del terzino sinistro classe ’99 arrivato in bianconero la scorsa stagione dopo l’affare Spinazzola-Roma. Al Cagliari ha dimostrato di essere uno dei più forti terzini del campionato italiano. Ha realizzato più cross di tutti i terzini sinistri e si è guadagnato il nuovo interesse della Juventus. Meglio di lui, solo Candreva e Ghiglione che, però, giocano in un centrocampo a 5. I bianconeri, dunque, in fase di emergenza, potrebbero decidere di affidare il ruolo di terzino sinistro ad un giovanissimo italiano che dovrà, ovviamente, lottare con Alex Sandro per la titolarità.

Notizie Juve, il futuro di Pellegrini dipende da… De Sciglio

La prossima stagione la Juventus avrà sicuramente quattro terzini: due a destra e due a sinistra. Ma solo se andrà via Mattia De Sciglio. Sa giocare sia a destra che a sinistra ma non ha una specificità di ruolo e Sarri non lo vede abbastanza. Ha disputato solo 5 partite da titolare e in inverno è stato cercato dal PSG. A destra la Juventus è già coperta con Danilo e Cuadrado, a sinistra ha Alex Sandro. Si cerca, dunque, un terzino sinistro a tutti gli effetti e solo l’addio di De Sciglio potrebbe aprire le porte a Luca Pellegrini in bianconero.