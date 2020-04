Calciomercato Juventus, Kane si avvicina: lo United si tira indietro

Calciomercato Juventus: per Kane una rivale in meno

Calcio Mercato Juventus Kane | La Juventus come sempre si dimostra una delle squadre più attive sul mercato, e anche questa estate non mancheranno di certo i colpi in entrata. Possibile che possa esserci una piccola rifondazione, anche in attacco, dove non è ancora certo il futuro di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino potrebbe partire, e di conseguenza ci sarà l’assalto verso un’altra punta, possibilmente con esperienza e che abbia un grande impatto sul campionato. Nel mirino ci sono diversi profili, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione di tutto: Harry Kane, bomber del Tottenham che ha già stracciato qualsiasi tipo di ricordo in maglia Spurs.

L’inglese è certamente una preda non facile da raggiungere, ma i bianconeri ci vorranno comunque provare. Intanto dall’Inghilterra arrivano notizie confortanti: stando a quanto riportato da Manchester Evening News, pare che una rivale si sia tolta dalla corsa per Kane, ovvero lo United. Pista più calda per la Juventus, che adesso può tornare a sperare.

Juventus: Kane o Icardi?

Kane resta un obiettivo concreto per la Juventus, ma la sensazione è che il vero obiettivo per il reparto offensivo sia ancora Mauro Icardi. L’argentino è un vecchio pallino di Sarri e dirigenza, ora l’assalto è possibile. Ecco il motivo.